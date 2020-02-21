أنجين أكيوريك معجب بنسليهان أتاغول..وما موقف زوجها قادير أوغلو؟

ميرنا وليد - بيروت - اشاد بطل مسلسل "​ابنة السفير​" النجم التركي ​أنجين أكيوريك​ بزميلته النجمة ​نسليهان أتاغول​، مشيرا الى انهما يحققان ثنائيا ناجحا ومميزا في العمل الذي يحظى بنسب مشاهدة عالية حسب إحصاءات المشاهدة في تركيا.

وعبّر أنجين عن اعجابه بتمثيل نسليهان التي تسعى دائما لتطوير نفسها، واصفا اياها بالمحترفة.

واضاف انها ليست جميلة فقط من الخارج بل من الداخل ايضا، والعمل معها مميز وإيجابي، وردّا على سؤال احد الصحفيين الأتراك حول اذا كان سيغار زوجها النجم التركي ​قادير أوغلو​ من كلامه، اجاب أنجين انه في حال حصول ذلك سيعتذر منه، مشيرا الى ان قادير يعلم مدى الصداقة التي تجمعه بزوجته.

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