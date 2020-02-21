بديع أبو شقرا: "الخطأ من الخصم لا يواجَه بالخطأ نفسهُ"

ميرنا وليد - بيروت - اشار الممثل اللبناني ​بديع أبو شقرا​ الى انه في الثورة هناك أدبيات وابرزها مواجهة نهج وليس أشخاص.

وكتب أبو شقرا على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "في الثّورة هناك أدبيّات، وأهمها "مواجهة نهج وليس أشخاص". الخطأ من الخصم لا يواجَه بالخطأ نفسهُ. مواجهة نهج ليس أشخاص".

الجدير ذكره ان بديع أبو شقرا كان قد عبّر مؤخرا عن انزعاجه من الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان، مشيرا الى ان الذي تديّن الأموال من الدول الأخرى يُرجعها من جيبه، لا من جيب المواطن اللبناني.

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