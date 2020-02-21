نجوم عايدوا سيرين عبد النور في عيد ميلادها

ميرنا وليد - بيروت - تحتفل اليوم الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ بعيد ميلادها مع زوجها وعائلتها وتتلفقى في هذه المناسبة المعايدات من المتابعين والمحبين من عدة بلدان.

ولفتت الأنظار بعض المعايدات من زملاء سيرين عبد النور في الفن والتمثيل، إذ كتبت لها الفنانة ​أحلام​ قائلة:"​​​​​سيرين عبدالنور كل عام وانتي نجمه مضوايه كل عام وانتي ديڤا الفن وبهجته انا بحبببك وكتيييير كل عام وانتي علم".

وكتب ​عامر زيان​ : "عقبال المية سنة من الصحة والسعادة للجميلة قلبا وقالبا".

​​​​​​​وتمنت لها الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ أجمل التمنيات بالقول: "عقبال المية سنة ويخليلك عيلتك ويحميها ومحبينك ويكترهن.. كل سنة وإنت بألف خير".

وعلّقت الممثلة اللبنانية ​داليدا خليل​ قائلة:"كل سنة وإنتي بألف خير يا نجمة بأخلاقك وحضورك وجمالك عقبال ال١٠٠ سنة".

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