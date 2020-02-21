أيمن بهجت قمر يسخر من قرار هاني شاكر من خلال عمرو دياب

ميرنا وليد - بيروت - علّق المؤلف المصري ​أيمن بهجت قمر​ على قرار الفنان المصري ​هاني شاكر​ بمنع مطربي ال​مهرجان​ات من الغناء.

وانتقد أيمن هذا الأمر بطريقة ساخرة من خلال اغنية الفنان المصري ​عمرو دياب​ "مهرجان"، كاتبا على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "خليكوا فاكرين إن في الوقت اللي هاني شاكر صرح فيه إنه هيمنع المهرجان عمرو دياب رد وقال انا هعمل مهرجان مهرجان يعني 2 مهرجان".

الجدير ذكره ان أيمن بهجت قمر كان قد اعلن مؤخرا اعتزاله كتابة الأغاني، ما شكّل جدلا كبيرا.

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