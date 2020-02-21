بالفيديو- نوال الزغبي تغني "القوية" مباشر

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ أغنيتها الرومانسية الجديدة بمناسبة عيد الحب "القوية" وحققت رواجاً كبيراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي والتطبيقات الموسيقية ولا تزال نوال تروج لأغنيتها من خلال منشوراتها عبر حساباتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، إذ نشرت اليوم، فيديو من بيتها تغني فيه مباشرة أغنية "القوية" من دون موسيقى أو تعديل الصوت في الاستوديو.

وعلّقت نوال الزغبي على الفيديو بتعليق من كلمات الأغنية قائلة :"العين اللي ضحكتلك لما القدر جابك نفس العين هلق فرحت على غيابك، القوية، نوال الزغبي".



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