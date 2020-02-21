تراند اليوم : أجمل ثنائي من باريس .. كندة علوش وعمرو يوسف -صور

يتواجد الثنائي الفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة كندة علوش حاليا في العاصمة الفرنسية باريس، فعاليات أيام القاهرة للدراما العربية بباريس.

ونشرت كندة عبر حسابها على Instagarm صورة جديدة لها مع زوجها عموو يوسف، وعلقت عليها : “زوجي وحبي وصديقي” باللغة الفرنسية.

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وكانت كندة علوش قد نشرت عبر حسابها الخاص على Instagram مجموعة من الصور جمعتها بعائلتها في باريس وكتبت معلقة عليها: “في باريس مع العائلة، ‏ولاد خالي الصغار اللي صاروا أطول مني”.‏

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ومن ناحية أخرى، تأجل رسميا تنفيذ مسلسل “سيف الله” التاريخي، والذي من المقرر أن يلعب بطولته الفنان عمرو يوسف،.

وأكد عمرو يوسف لـFilFan.com أن تصوير العمل توقف بالفعل، وبالتالي لن يلحق بالعرض في موسم رمضان المقبل.

مسلسل “سيف الله” مسلسل تاريخي ديني ، وكان من المفترض أن يقدم عمرو يوسف من خلاله دور الصحابي الجليل خالد بن الوليد، الملقب بـ “سيف الله المسلول”.

ويشار إلى أن كندة علوش مبتعدة عن الحياة الفنية منذ فترة بعد حملها وإنجابها لابنتها ‏الوحيدة ‏‏”حياة”، ‏وأكدت أن ‏موعد عودتها للحياة ‏الفنية ‏لم تحدده بعد، ولكن في حال عرض عليها عمل مميز لن ‏تتأخر‎.