تراند اليوم : صحبفة بريطانية تكشف إصابة هذة النجمة بسرطان القولون

كشفت النجمة البريطانية جولى والترز عن إصابته بسرطان القولون في مرحلته الثالثة الذي قامت باستئصاله منذ ايام.

وقالت الممثلة التي تبلغ من العمر 69 عاما بحسب ما جاء في الصحف الاجنبية أنها تخضع لعلاج كيميائي عقب استئصال الورم الذي يبلغ طوله 30 سنتمترا.

وأكدت جولي والترز انها اصبحت صحتها على ما يرام، مؤكدة انها شعرت بالصدمة عندما اخبرها طبيبها انها مصابة بالسرطان.

وكان اصابة جولي والترز بالسرطان أدى الى استبعادها من بعض مشاهد فيلم Secret garden الذي يشاركها بطولته كولين فيرث.

فازت جولى والترز باثنتين من جوائز بافتا السينمائية، وأربع جوائز تلفزيونية بافتا، وحصلت على منحة بافتا في عام 2014 , قدمت العديد من الأدوار السينمائية منها سلسلة أفلام هاري.