الطاهي الخاص بالأميرة ديانا يكشف تفاصيل غير معلنة عن علاقتها بالطعام

متابعة بتجـــــــــرد: كشف الطاهي السابق الخاص بالأميرة الراحلة ديانا بعض التفاصيل عن العادات الغذائية التي كانت تتبعها والتي ولم تعلن في أي وقت سابق.

وقال دارين ماكغرادي الذي عمل لدى الأسرة الملكية لمدة 15 عاماً في تسعينسات القرن الماضي وفي حديث إلى صحيفة Daily Mail البريطانية: “كانت تتبع حميات تقوم على شرب العصير قبل ابتكار هذا المفهوم. كانت سباقة وتدفعني إلى اختبار تجارب جديدة”.

وأشار إلى أنها كانت تتمتع بصحة جيدة عندما التقاها للمرة الأولى وأنها كانت تدير 119 جمعية وتمارس التمارين الرياضية 3 مرات أسبوعياً. وتابع أنها كانت تحاول في تلك المرحلة التغلب على مرض البوليميا والتحكم بعاداتها الغذائية.

وفي السياق نفسه كشف أنها كانت تحب الطعام وأ نها قالت له يوماً: “دارين أنت تهتم بالدهون وأنا أهتم بالكربوهيدات”. وأضاف أنها لم تكن تأكل اللحوم أبداً وتركز في المقابل على أكل الاسماك وأن طبقها المفضل كان الفليفلة المحشوة. وعلق: “لقد غيرت طريقتي في الطهو، لم أعد أضيف الكريما الدسمة والصلصات الغنية بالدهون”.