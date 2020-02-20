بالفيديو – ماجد المصري يوجه رسالة قوية لمجهول

متابعة بتجــــــــرد: وجه الفنان ماجد المصري رسالة غريبة أثار بها الجدل، وذلك عبر نشره مقطع فيديو له على حسابه الشخصي بـ”إنستغرام” وظهر فيه يرتدي كامل ملابسه ويضع نظارة شمسية على عينيه وهو يمارس تدريبات الملاكمة، وكتب معلقاً على الفيديو قائلاً: “عارفك وهجيبك”.

وتساءل عدد كبير من الجمهور عن الشخص لذي يقصده المصري في الفيديو، وما سر تلك الرسالة القوية منه، في حين علق آخرون منتقدين ظهوره بكامل ملابسه وهو يمارس التدريبات.

وكتب متابع يقول: “أنا أول مرة أشوف حد بيدرب بالجاكيت والكوفية وياريت على كدا وبس لا دا في نظارة كمان”، فيما علق آخر مستخدماً كلمة الفنان عمرو عبدالجليل في فيلم “كلمني شكراً”، والتي كان يوجه فيها الكلام لشخصية صلاح التي أداها المصري في الفيلم قائلاً: “إحنا آسفين ياصلاح”.

يذكر أن أحدث أعمال ماجد المصري كان مسلسل “بحر”، الذي عُرض مؤخرًا، وشاركه البطولة، محمد دياب، وكوكي، ونورهان، وفوزية محمد، وأشرف زكي، ومنة عرفة، كما شارك في رمضان الماضي في مسلسل “زلزال” مع الفنان محمد رمضان.