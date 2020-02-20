مايا دياب تطرح أغنيتها الجديدة على “يوتيوب”

متابعة بتجــــــــرد: بعد أيام على طرحها عبر المتاجر الموسيقية الكبرى، أطلقت النجمة اللبنانية مايا دياب أغنيتها الجديدة “أنا” عبر قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.
الأغنية باللهجة اللبنانية، من كلمات وألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة، وأطلّت مايا دياب في الملصق الدعائي الخاص بها بإطلالة كرتونية على طريقة “سوبر هيرو”.
تتميّز الأغنية بمزيع بين الإيقاع الشرقي والغربي، فتثبت مرّة جديدة من خلالها مايا دياب تميّزها في تقديم أعمال غنائية تعبّر عن شخصتها المتجددة دائماً.
تجدر الإشارة إلى أن مايا كانت قد طرحت مؤخراً أغنية “ربع ساعة” باللهجة المصرية من كلمات أحمد الشريف، ألحان عصام كاريما وتوزيع أنور عمر.
كما خاضت مايا تجربتها المسرحية الأولى في المملكة العربية السعودية، بمسرحية تحمل اسم “لوكاندة الأوباش” مع النجمين حسن الرداد وماجد المصري. مسرحية “لوكاندة الأوباش” من تأليف محمد عز واحمد فوزي، وإخراج اشرف زكي وألحان حسن إش إش.
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