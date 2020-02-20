عاصي الحلاني يحصد نجاح “بويا محمد” وهذا ما حققته الأغنية في أسبوع

متابعة بتجـــــــــرد: يحصد فارس الغناء العربي عاصي الحلاني أصداء أغنيته الجديدة “بويا محمد” التي طرحها مؤخراً عبر المتاجر الموسيقية الكبرى.

وتخطى فيديو الأغنية حاجز الربع مليون مشاهدة بعد أسبوع على إطلاقه عبر قناة شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات في موقع “يوتيوب”.

واختار “الحلاني”، أغنية “بويا محمد” من أغنيات التراث والفلكلور العراقي وأعاد توزيعها موسيقياً وتسجيلها بأسلوبه، وأضاف بعض الإيقاعات عليها، وحافظ في الوقت نفسه على لحن الأغنية الأساسي الذي اشتهرت به.

وأراد عاصي الحلاني من خلال هذه الأغنية السير في الأسلوب الذي انتهجه وأعلن عنه سابقاً بنشر الأغنيات الفلكلورية والتراثية بين جيل الشباب.

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وأغنية “بويا محمد” من توزيع وإعداد طوني سابا وماسترينغ محمد المقهور وسجّلها عاصي الحلاني في لبنان.