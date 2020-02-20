الانتهاء من تشريح جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت المحامية رهاب بيطار، وكيلة أسرة قتيل فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، إن لجنة الأطباء الشرعيين في بيروت انتهت من معاينة جثة القتيل السوري محمد الموسى، وستقوم بإعداد تقرير نهائي لتسليمه للقضاء اللبناني.





وكتبت المحامية عبر صفحتها على موقع "فيسبوك": "لجنة الأطباء الشرعيين عاينت الجثة، ونفذت مهمتها، وهي بصدد تنظيم تقريرها لتسليمه إلى القضاء اللبناني المختص".

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وتراهن أسرة القتيل على التشريح للوصول إلى حقيقة الجريمة، إذ ترى أن تقرير الطبيب الشرعي الذي وضع لحظة وقوع الحادثة يفتقر للأدلة التي يجب أن يتضمنها أي تقرير رسمي، مثل تحديد المسافات بين القاتل والقتيل ونوع المقذوفات.

وبدأت تفاصيل القضية، فجر يوم 4 يناير/كانون الثاني، حين فوجئ زوج نانسي بالشاب السوري محمد الموسى يقتحم منزله شاهرا مسدسا بغرض السرقة، وحين حاول ترويع بنات نانسي عجرم، سارع زوجها إلى إطلاق النار على اللص فأرداه قتيلا، وفق رواية زوج المطربة اللبنانية.