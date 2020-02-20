رشيد عساف: هذا ما يقلقني في شخصية المطران بمسلسل "حارس القدس"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أعرب النجم السوري رشيد عساف عن سعادته بانتهاء عمليات تصوير مسلسل "حارس القدس" الذي يتناول حياة المطران "إيلاريون كبوجي" والعمل من تأليف حسن يوسف وإخراج باسل الخطيب وإنتاج المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني.

وقال عساف في حديث مع "فوشيا" على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده فريق العمل في دار الأوبرا السورية بالعاصمة دمشق، أن أداءه لشخصية المطران يبدأ منذ عام 1965 عندما تم تكريسه مطراناً للقدس، بينما العمل يتناول حياة المطران منذ طفولته وسيتصدى لأداء شخصيته في هذه المراحل ممثلان آخران.

وأكد رشيد عساف أن العمل مهم على صعيد تناول سيرة ذاتية لشخص عاش معنا في حياتنا المعاصرة، ومعروف على الصعيدين العربي والعالمي بنضاله ووطنيته وسعيه إلى الدفاع عن قضية فلسطين. معتبراً أن تقديمه بهذا الوقت يعتبر جرأة كبيرة، وضرورة فنية لما يحمله من رسائل إنسانية هامة.

وحول طريقة أدائه للشخصية، قال بأنه حاول أن يأخذ روح الشخصية، وأن يكون قريباً منها لا أن يقلّدها بشكل كامل إنما ما يهمه إحياء الفكرة.

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وأضاف بأن أبرز إشكالية قد يقع بها المشاهد هو المقارنة بين شخصية المطران الحقيقية وبين شخصيته في العمل، معتبراً حينها أن الجمهور سيكون أمام حالة صعبة، أنه كممثل يبحث عن أمور أخرى تخدمه في العمل، ويبحث عن مفاتيح يقدمها للجمهور بشكل مقنع.

وحول الصعوبات الإنتاجية التي عانى منها العمل قبل بداية التصوير، أكد أنه لا يبحث في عمله مع المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني أو مع التلفزيون السوري عن الأجر. مشدداً أنه لا يقبل إلا أن يأخذ أجره من القطاع الخاص كاملاً، لكن مع التلفزيون السوري فهو مستعد للعمل بدون أجر حتى، لأنه ابن التلفزيون السوري الذي دعمه وسنده وقدمه إلى الجمهور.

دراما 2020

بالتزامن مع تصوير مسلسل "حارس القدس" شارك النجم رشيد عباس في بطولة مسلسل "صقار"، وهو عمل يعود بالدراما البدوية بعد غياب لسنوات عن الدراما السورية، ويؤدي الفنان عساف فيه شخصية "صقار"، والعمل من تأليف دعد ألكسان وإخراج وإخراج شعلان الدباس وإنتاج غولدن لاين، وسيكون جاهزا للعرض في رمضان المقبل.

وكشف عساف عن تحضيراته كذلك للبدء بتصوير الجزء الثالث من مسلسل "الباشا" حيث يؤدي شخصية "الباشا".