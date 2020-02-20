علقت الفنانة داليا مصطفى على تصدرها تريند مواقع التواصل الإجتماعي بعد نشر صورتها على السرير مع الفنانة نجلاء بدر والإعلامية إنجي علي. وقالت داليا مصطفى فى تصريحات خاصة : "أغرب تعليق سمعته كان من الفنانة نجلاء بدر عندما قالت لي لبسنا فساتين وعملنا مكياج، ولكن أول ما نزلنا صورة السرير بقينا تريند"، مشيرة إلى أنها تفاجأت، وتعرضت لصدمة لانها لم تتخيل أن يحدث هذا. قد يهمك أيضا: موقف محرج لـ داليا مصطفى فى المطار داليا مصطفى بإطلالة شتوية من داخل سيارتها

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كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق لـ داليا مصطفى على صورتها في السرير مع نجلاء بدر وانجي على لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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