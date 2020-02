شاهد منة فضالي بدون مكياج بالأصفر والكاجول

نشرت الفنانة منة فضالي علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات صورة لها جديدة . وظهرت منة بملابس كاجول بتشيرت شتوي باللون الأصفر الفاتح ونسقته علي بنطلون جينز باللون الازرق، ولن تعتمد منة اي مكياج ولكنها ظهرت بطبيعتها دون تكلف.

وكانت منة بتسريحة بسيطة جدا دون الظهور بشكل مبالغ ولكنها رفعت خصلات من الجوانب الي الخلف لترفع بها شعرها، ولكنها اعتمدت علي خصلة أمامية من شعرها علي احد جوانب وجهها .

والتقطت منة الصورة وهي تقف امام المرآة وتنظر الي صورتها بالموبايل ما اظهر اطلالاتها كاملة في المرأة " وكتبت منة ي تعليق علي الصورة do not exaggerate in loving things , it will hurt you one day

وانهالت عليها التعليقات " كلامك صح واخرون احلي منة .

