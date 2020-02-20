مجد القاسم يوشك على إنهاء تسجيل ألبوم «باقة ورد»

يواصل المطرب مجد القاسم تسجيل أغنيات ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "باقة ورد" استعدادًا لطرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأوشك القاسم على الانتهاء من تسجيل أغنيات الألبوم بشكل كامل، حيث يتبقى له أغنيتان فقط، وتضم أغنيات الألبوم عددًا من اللهجات المختلفة بين الخليجي واللبناني والمصري.

وطرح مجد القاسم الأيام الماضية أحدث أغنياته المصورة بعنوان "يا عسل" على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي محمود عمر والمحلن صلاح عطية والموزع الموسقي نادر السيد، وتم تصوير الأغنية بقيادة المخرج ومدير التصوير ميديو بارون، بمنطقة أدرنالين بجوار جزيرة تيران بمدينة شرم الشيخ.

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