القاهرة – لايف ستايل
يواصل المطرب مجد القاسم تسجيل أغنيات ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "باقة ورد" استعدادًا لطرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأوشك القاسم على الانتهاء من تسجيل أغنيات الألبوم بشكل كامل، حيث يتبقى له أغنيتان فقط، وتضم أغنيات الألبوم عددًا من اللهجات المختلفة بين الخليجي واللبناني والمصري.
وطرح مجد القاسم الأيام الماضية أحدث أغنياته المصورة بعنوان "يا عسل" على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي محمود عمر والمحلن صلاح عطية والموزع الموسقي نادر السيد، وتم تصوير الأغنية بقيادة المخرج ومدير التصوير ميديو بارون، بمنطقة أدرنالين بجوار جزيرة تيران بمدينة شرم الشيخ.
قد يهمك ايضاً:
جماعة المنوفية تكرم مجد القاسم في حفل ختام مؤتمر علاج الأورام بالقاهرة
مجد القاسم يتألق في حفله تخرج كلية تجارة عين شمس
كانت هذه تفاصيل خبر مجد القاسم يوشك على إنهاء تسجيل ألبوم «باقة ورد» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.