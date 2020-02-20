شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى تستعين بمقولة لـ"أوبرا وينفرى" فى تعليق على صورة جديدة لها.. ما هى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة التونسية هند صبرى، فى إطلالة جديدة من خلال صور جديدة نشرتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، واستعانت النجمة التونسية بمقولة للإعلامية الشهيرة أوبرا وينفرى، للتعليق بها على الصور، حيث قالت: "إذا نظرت إلى ما لديك فى الحياة، فسيظل لديك المزيد.. أوبرا وينفرى".

وارتدت الفنانة هند صبرى فى صورها الجديدة، بنطلون أسود من الجلد، فيما أطلت بقميص لميع بالترتر، كما تمتعت بتسريحة شعر رائعة على شكل "ذيل حصان"، والتقطت الفنانة التونسية صورها بجوار شباك مفتوح وفى الخلفية ضوء القمر مكتمل "بدر".

ويشار إلى أن هند صبرى، كانت قد شاركت، في بداية شهر فبراير الجارى، جمهورها، بصور من كواليس تصوير فيلم الفيل الأزرق 2، الذى يشاركها فى بطولته النجم كريم عبد العزيز، ونشرتها عبر حسابها بموقع الصور الشهير "إنستجرام".

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وظهرت هند صبرى، فى الصور التى نشرتها وهى تجسد شخصيتها داخل الغرفة الزجاجية التى قدمت منها مشاهد الرعب فى أحداث الفيلم، كما ضمت الصور ظهور النجم كريم عبد العزيز والنجمة نيللى كريم، ونجح فيلم الفيل الأزرق 2، فى تحقيق رقما قياسيا فى السينما وصل إلى 104 مليون جنيه فى مصر فقط منذ طرحه بالسينمات.

"الفيل الأزرق 2" إنتاج شركة سينرجى فيلمز، وإشراف عام المنتج أحمد بدوى، ويضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى ومروان يونس، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد.

أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء الدكتور يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، فيستعين بحبوب الفيل الأزرق، فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.