شكرا لقرائتكم خبر عن لوسى ضيفة شرف فى فيلم دنيا سمير غانم "تسليم أهالى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر النجمة لوسى ضيفة شرف في أحداث فيلم "تسليم أهالى" للنجمة دنيا سمير غانم، ويشاركها فى بطولة الفيلم هشام ماجد، وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز وسمير غانم، للمخرج خالد الحلفاوى، تأليف شريف نجيب، والفيلم أحداثه تدور فى إطار كوميدى لايت، ويعد التعاون الأول سينمائيا بين كل من النجمة دنيا سمير غانم والمخرج خالد الحلفاوى الذى قدم معا فى موسم رمضان الماضى مسلسل "بدل الحدوتة 3" والذى حقق نجاحا كبيرا.

وكانت دنيا سمير غانم بدأت تصوير المشاهد الأولى الأيام الماضية في الديكورات الخاصة بالعمل، وجمع المشاهد الأولى بينها وبين الفنان هشام ماجد، وآخرون من النجوم.

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آخر أعمال دنيا السينمائية فيلم "لف ودوران" مع النجم أحمد حلمى وشارك فى بطولته كل من الفنانة صابرين، وبيومى فؤاد وميمى جمال وجميلة عوض، إخراج خالد مرعى، وتأليف منة فوزى، ودارت احادثه حول "نور قباني" مرشد سياحي يجسده حلمى، ويذهب إلى شرم الشيخ مستغلًا عرض تقدمه الشركة لقضاء شهر العسل في سبيل مقابلة فتاة إيطالية، وهناك يجدوا فتاة تدعى "ليلة" وتجسده دنيا سمير غانم، وتقيم في نفس الفيلا التي من المفترض أن يقيم فيها " نور" حلمى مع أسرته بنفس العرض الذي استغله "نور".، وتتحالف الأسرة مع "ليلة" ﻹفشال علاقته بـ"بيرلا".

بينما آخر أعمال لوسى مسلسل "البيت الكبير 3" الذى يعرض حالياً على القنوات الفضائية، حيث تدور الأحداث باستمرار صراع العائلات في عالم الثأر والميراث، وتحاول جبرية تنفيذ خطتها للانتقام وإفساد الأمور على الجميع.

ويشارك في المسلسل عدد كبير من نجوم الفن وهم سوسن بدر، لوسي، مجدي كامل، وحجاج عبد العظيم. وداليا مصطفى وعبير صبري، وطارق صبري وريم هلال، ودنيا المصري، وأحمد صيام، وشريف باهر، وتيسير عبد العزيز، وإيمان أيوب، وخالد حجاج، وأحمد النقلي، وعلى الوصال. ومنة المصري، والعمل تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلى.