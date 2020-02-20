لهذا السبب.. يوسف الشريف يخفي وجوه أبنائه خلال عيد ميلادهم

نشرت المؤلفة إنجي علاء صور بصحبة زوجها خلال احتفالهما بعيد ميلاد أولادهم التؤام عبدالله و عبدالرحمن، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام. و علقت إنجي علاء على الصور قائلة:"عيد ميلاد عبد الله وعبد الرحمن كل سنة، أنتوا جنة قلبي". أنتوا جنة قلبي". وتابعت إنجي علاء ملحوظة عشان اللي بيسألوني ليه مش مبينة وشوشهم فده مجرد احترام لخصوصيتهم ورغبتهم الحالية في أن اللحظة دي تكون موجودة على أكونتي بس بدون ظهورهم. يذكر أن إنجي علاء كتبت مؤخرًا مسلسل بلا دليل من إخراج منال الصيفى و بطولة درة خالد سليم و تدور أحداثه حول عازفة القيثار (حبيبة) تجد نفسها في موقف لا تحسد عليه بعدما تخبرها ابنتها (هنا) بأنها شهدت على جريمة قتل (تيمور الهواري) والتي ارتكبها زوجها (عمر) فتسعى (حبيبة) لمعرفة الحقيقة.

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