كارول سماحة تستعد لإصدار "مش هعيش"-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - تتحضّر الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ لإطلاق اغنية جديدة باللهجة المصرية تجمل عنوان "​مش هعيش​"، وذلك على قناتها الرسمية على يوتيوب.

ونشرت كارول صورة لها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي علّقت عليها بإسم الأغنية قائلة: "مش هعيش".

الجدير ذكره ان كارول سماحة كانت تحدثت مؤخرا عن تفاصيل لقائها الأول بزوجها رجل الأعمال المصري وليد مصطفى، وكيف تطورت علاقتهما إلى أن وصلت للزواج، مشيرةً إلى أن مصطفى أُعجب بها من النظرة الاولى خلال لقائهما لأول مرة عام 2007 في حفل بالساحل الشمالي، لكنها كانت مرتبطة في ذلك الوقت، وبقيا على علاقة صداقة وكانا يلتقيان مرة أو مرتين خلال العام.

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