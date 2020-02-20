هل سيفعل كيفانش تاتليتوغ هذا الأمر مقابل 300 ألف دولار؟

ميرنا وليد - بيروت - تلقّى النجم التركي ​كيفانش تاتليتوغ​ عرضا للمشاركة في اعلان عالمي يظهر فيه وهو يغنّي الراب لمدة 20 ثانية، مقابل 300 ألف دولارا أميركيا، وذلك بعد ظهوره مؤخرا في أحد الإعلانات وهو يغني "الراب"، ما ادى الى تهافت المنتجين عليه كي يصدروا له ألبوما غنائيا، وبالتالي اذا وافق كيفانش على العرض سيصبح الأعلى اجرا في تركيا.

الجدير ذكره ان كيفانش كان قد كشف مؤخرا ان زوجته رفضت دخوله مجال الغناء، وقالت له ان يبقى في مجال التمثيل فقط بسبب براعته فيه.

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