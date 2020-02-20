خاص الفن- صلاح الكردي يكشف حقيقة تلحينه تتر مسلسل 2020 بصوت شيرين

ميرنا وليد - بيروت - في حديث خاص لموقع الفن صرح الفنان اللبناني صلاح الكردي أنه لن يقوم بتلحين أغنية شيرين اللبنانية التي ستكون تتر مسلسل 2020 الذي سيعرض في موسم رمضان الحالي.

وحول سبب رفضه قال الكردي لأنه ليس لدي ما أقدمه ليضيف على ما قدمته في المرة السابقة ولم أشعر بالسيناريو والمشروع ككل، ولم أحب أن أكرر نفسي وإذا لم يكن هناك شيئاً جديداً أفضل أن أنسحب، على الرغم أنني كنت أتمنى أن أكون طرفاً في المشروع، لكن ليس لدي سبب داخلي لأشارك وأنا أتبع إلهامي".

وأضاف الكردي :"رهجة شيرين في الأغنية الأولى هو البروبغندا أن شيرين ستغني باللبناني وهذا العنصر اللامع في المرة الأولى لم يتواجد حالياً، وأغنية (يا بتفكر با بتحس) كانت تحدياً وتوفقت بهذا الإنجاز وانجاحي تم، وهي بالنهاية أغنية مسلسل وشعرت أنه ليس من الذكاء أن أخوض التجربة مرة أخرى مع الممثلين نفسهم".

وكشف الكردي عن بعض المعلومات عن الأغنية قائلاً :"حسب معلوماتي بدأ الشاعر علي المولى التحضير لكتابة الأغنية"، ويمكن أن يبدع ملحن آخر بهذا الموضوع لأنه بحاجة لهذه المساحة أن يملأها في حياته.

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