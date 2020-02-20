بالصورة - سيرين عبد النور تتصدّر في عيد ميلادها

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ رسالة الى متابعيها شكرتهم من خلالها على المعايدات التي أرسلوها إليها بمناسبة عيد ميلادها، قائلة: "ما في اجمل من محبة الناس ومعايداتهن وطاقتهن الحلوة بشكر الله على محبتكن وشكراً على الهاشتاغ happy birthdaycyrine".

ويشار الى أن سيرين عبد النور أحيت حفلاً غنائياً مع الفنان اللبناني وائل جسار، في 13 شباط الماضي داخل أحد الفنادق الكبرى بدولة عمان، وذلك على هامش الحفلات التي يحييها الفنانون بمناسبة عيد الحب، وقدمت عبد النور خلال الحفل العديد من أغنياتها وخاصة الرومانسية.