هذا ما قاله عاصي الحلاني عن مشاركته في "أوبريت صناع الأمل"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​ مقطع فيديو له من كواليس تسجيله "​أوبريت صناع الأمل​"، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، معبرا عن سعادته بذلك، كما شكر ايضا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وعلّق عاصي على الفيديو قائلا: "اوبريت صناع الأمل، الف شكر لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على هذه المبادرة السنوية و رسالة محبة وسلام الى الوطن العربي وامل في مستقبل افضل باذن الله".

الجدير ذكره ان عاصي كان قد طرح مؤخرا اغنيته "بويا محمد".

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