جيجي حديد: "أرغب بإنجاب أطفال"

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت عارضة الأزياء العالمية من أصول فلسطينية ​جيجي حديد​ عن رغبتها بإنجاب أطفال في المرحلة القريبة، نظرا لحبها بتكوين أسرة، اذ تشكّل بالنسبة اليها ميزة خاصة وحضن دافئ تلجأ اليها عند مصاعبها وحزنها، وتسائل العديد من الجمهور اذا كانت ستعلن زواجها قريبا من النجم العالمي ​زين مالك​ الذي تواعده حاليا.

الجدير ذكره ان جيجي حديد كانت قد احتفلت مؤخرا بعيد ميلاد والدتها يولاندا حديد على طريقتها الخاصة، إذ نشرت عبر صفحتها الخاصة، مجموعة من الصور التي تجمعهما، وكانت من بينها صورة ظهرت فيها حديد وهي طفلة وتحملها والدتها، التي كانت ما زالت في عمر الشباب.

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