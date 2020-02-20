تراند اليوم : رانيا يوسف عن بنتها : لما تاخد شهادتها الأول هسيبها تمثل

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن رأيها في اتجاه ابنتها “نانسي” للتمثيل.

تشارك نانسي والدتها في فيلم “أسوار عالية” الذي لم يعرض بعد، وهي أول تجربة تمثيل لها.

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وخلال العرض الخاص لفيلم “صندوق الدنيا” بـ”يوسف” التي قالت إن ابنتها الآن في مرحلة الدراسة، وعليها أن تحصل أولا على شهادتها وبعد ذلك تقرر إن كانت تريد استكمال طريقها في مجال التمثيل.

كانت رانيا يوسف سبق وأوضحت أن “نانسي” تجسد دور ابنتها في الفيلم، وقالت في لقاء مع برنامج mbcTrending “كان بيدوروا على بنت شبهي تقوم بدور بنتي.. فقولت لهم أكتر واحدة شبهي هي نانسي فا جات صورت معايا في الفيلم وقامت بدور بنتي”.

يذكر أن فيلم “صندوق الدنيا” بدأ عرضه في دور العرض السينمائية وهو بطولة رانيا يوسف، وخالد الصاوي، وباسم سمرة، وصلاح عبد الله، وعمرو القاضي، وأحمد كمال، وعلاء مرسي ويضم عددا كبيرا من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامي مغاوري والفيلم سيناريو وإخراج عماد البهات ومن إنتاج شركة “Kemet Film Production”.