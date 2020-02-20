تراند اليوم : عضو جديد ينضم إلي عائلة مي عمر – شاهد

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها صورة جديدة لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت مي في الصورة وهي تحمل كلبها الجديد وعلقت على الصورة قائلة: “العضو الجديد في عائلتنا “coconut”.

وتفاعل مع الصورة عدد من متابعيها وجاءت بعض تعليقاتهم كالتالي:

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“احسن ممثله في مصر كلها”، “منورة انتي والكلب القمر”، “الكلب قمر”، “ممكن أنضم أنا كمان لعيلتكم الجميلة”، “بس كيوت كوكو”، “انتي جميلة يا مي”.

يذكر أن الفنانة مي عمر تواصل تصوير مسلسل “الفتوة” من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوى.

وصور أبطال المسلسل على مدار الأربعة أسابيع الماضية عددا من المشاهد فى الديكور الرئيسى وهو حي الجمالية الذى تم بناؤه بالكامل فى مدينة الإنتاج الإعلامي، إضافة إلى بعض المشاهد فى بيت السحيمي بمنطقة الدرب الأحمر، وكذلك بعض المناطق الأثرية الأخرى التى تتناسب مع طبيعة المرحلة التاريخية التي تدور حولها أحداث العمل.