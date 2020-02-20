تراند اليوم : بعد العمرة .. نرمين الفقي تتخلي عن الحجاب و تعود للدلع

نشرت الفنانة نرمين الفقي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت بها دون حجاب، فى أول ظهور لها بدونه بعد العودة من العمرة في الأراضي المقدسة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأثارت نرمين الفقي الجدل بهذه الصورة، بعد ما خطفت أنظار متابعيها الذين أبدوا إعجابهم بها وباركوا لها العمرة التي أدتها، وجاءت التعليقات إحداها بطريقة كوميدية من خلال متابعة: “العمرة راحت”، وأخرى قالت: “كنتى حلوة بالحجاب”، وأخرى علقت: “ومالو اطلاله حلوة من شخصيه رقيقه”.

ونشرت الفنانة نرمين الفقى من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “انستجرام” مجموعة من الصور الجديدة من مكة المكرمة أثناء تأديتها مناسك العمرة.

وعلقت نرمين الفقى على الصور ” #لبيك اللهم لبيك_لبيك لا شريك لك لبيك#ان الحمد والنعمة لك والملك # لا شريك لك# اللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم# ربنا يتقبل مني# “.

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ونالت الصور إعجابا كبيرا من متابعى نرمين الفقى وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: ربنا يتقبل منك , قمر بالحجاب , شبه الملائكة.

يُذكر أن آخر مشاركات الفنانة نرمين الفقى الدرامية مسلسل “أبو العروسة” الذى حقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه على مجموعات قنوات DMC