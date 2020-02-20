موهبة لبنانية جديدة أبهرت حكام The Voice فرنسا.. انزو صبّاغة في فريق لارا فبيان

متابعة بتجــــــــــرد: انتقل الشاب اللبناني انزو صباغة إلى المرحلة الثانية من برنامج المواهب The Voice بنسخته الفرنسية وذلك بعدما استطاع أن يُبهر الحكام الذين استدار 3 منهم له.

واجتاز انزو صبّاغة، ابن الـ 24 سنة، مرحلة تجارب الأداء يوم الأحد الفائت من خلال أدائه المبهر والرائع لأغنية “A change is gonna come” للفنان الأميركي الراحل سام كوك، فاستدار له كل من لارا فبيان، آمال بنت وباسكال أوبيسبو باستثناء مارك لافوين. واختار انزو صبّاغة بدوره الانضمام إلى فريق النجمة لارا فبيان.

يُذكر أنّ انزو صبّاغة يخطو خطوة عدد من النجوم اللبنانيين الذين شاركوا في النسخة الفرنسية من The Voice مثل هبة طوجي، ألين لحود، مارك حاتم وأنطوني توما.