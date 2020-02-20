قصي خولي: "صناع الأمل" رسمت الفرح والمحبة في عالمنا العربي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الممثل السوري قصي خولي لـ"العين الإخبارية" إن مبادرة "صناع الأمل" رسمت الفرح والمحبة في المجتمعات العربية، مضيفاً أن مثل هذه المبادرات من شأنها أن تعزز قيم التسامح والعطاء الإنساني.
وشارك الفنان السوري مع أبرز نجوم الفن والإعلام في الوطن العربي في حفل تكريم مبادرة "صناع الأمل" الخميس، بدبي.
وكرّم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الإماراتي أحمد الفلاسي وعائلته بلقب "صانع الأمل" للمبادرة في موسمها الثالث.
وكرّس الفلاسي وقته وماله لمساعدة المصابين بالقصور والفشل الكلوي وتوفير تجهيزات الرعاية الصحية لعلاج الفقراء والمحتاجين في أفريقيا.
كما منح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، البروفيسور مجدي يعقوب وشاح محمد بن راشد للعمل الإنساني على هامش الحفل.
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