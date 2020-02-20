آل باتشينو في مهمة لاصطياد النازيين

يبدأ، الجمعة، بث مسلسل "صيادون" (هنترز) الذي تنتجه شركة "أمازون برايم" وتبثه على منصتها، وهو من بطولة النجم الأمريكي آل باتشينو الذي لم يقدم مسلسلا تلفزيونيا من قبل.

وقال آل باتشينو الذي سيتم عامه الثمانين في أبريل/نيسان: "لم أمثل قط في عمل طويل مؤلف من عشر حلقات، الأمر يشبه تصوير فيلم مدته 12 ساعة".

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وأضاف باتشينو الذي كان مرشحا لجائزة الأوسكار في فئة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "الأيرلندي" (ذي أيرشمان): "هذه أيضا قصة مجنونة قصة مجنونة ومرعبة حقا مخيفة، كما تتخللها مشاعر ثقيلة وعميقة ومأساوية".

وتدور أحداث المسلسل حول مجموعة من صيادي النازيين في نيويورك خلال السبعينيات، ومستوحى من قصة حقيقية وهو "رسالة حب" إلى جدة مؤلف المسلسل وهي إحدى الناجيات من محرقة النازي.

وقال مؤلف المسلسل، ديفيد ويل، إنه أراد أن يسرد قصة جدته والتجارب التي خاضتها خلال الحرب والتي روتها له عندما كان طفلا، وقال: "في سن صغيرة بدت لي هذه القصص وكأنها من كتب المجلدات والأبطال الخارقين".

وأضاف: "العبء يقع علينا نحن الجيل المقبل لمواصلة سرد وتطوير هذه القصة. ومن ثم فمسلسل هنترز هو في حقيقة الأمر رسالة حب لها".