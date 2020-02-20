صور ليث أبو جودة مع ملكة جمال العرب 2017.. هل تشير لوجود علاقة بينهما؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وجّه كثير من المتابعين تساؤلات عديدة حول طبيعة العلاقة التي تجمع ملكة جمال العرب في لبنان لعام 2017، سارة الحاج، والفنان الفلسطيني ليث أبو جودة، بعد نشر صور كشفت عن أنه لم يكن اللقاء الأول لهما مع بعضهما.

ولعبت سارة الحاج دور برفقة ليث أبو جودة، نجم الموسم العاشر من برنامج ستار أكاديمي، في أغنية "لا لا" التي صدرت السنة الماضية وحقق أكثر من مليون مشاهدة على تطبيق أنغامي.

وكان أبو جودة قد علق في تصريحات إذاعية حول الأغنية قائلا:" "سبب نجاح الأغنية إن التيمة الموسيقية كانت في ذهني من قبل الكلمات، وهي تتسم بالطابع الشامي أو الصعيدي، وسجلنا الأغنية قبل الكلام، كان يهمني اللحن أولًا".

وأضاف الفنان أنه منذ بداياته اعتاد أن يبدأ العمل في أي أغنية باللحن قبل الكلام وتابع: "معرفش ده غلط ولا صح لكن هذا طبعي، وهذا ما حدث مع أغنية (لالا) لكن الفرق في الأغنية هو إني كنت محدد موضوع الكلمات وهو الغيرة".

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وأوضح: "صورنا الكليب في جورجيا، بالإضافة إلى فيديو كليب آخر يناسب الأجواء الشتوية، لأن الأغنية تتسم بالطابع الدرامي".

وقال ليث، إن نجاح الأغنية ليس مشروطا بأن يكون لها "فيديو كليب" ولكنه يساعد على ظهور المطرب لجمهوره، وتابع: "لا توجد شروط محددة لنجاح الكليب"

يذكر أن الفنان الفلسطيني يحضّر لإصدار أغنية جديدة في الأيام المقبلة.