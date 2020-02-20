15 فيلمًا عرضًا عالميًا أول في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

أكد سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وجود 15 فيلما، سيتم عرضها أول مرة عالميًا وإفريقيًا خلال دورة المهرجان التاسعة المقررة في الفترة من 6 إلى 12 مارس المقبل.

وقال فؤاد- في بيان صحفي اليوم الخميس- إن لجنة الاختيار انتهت من تحديد الأفلام المختارة للمسابقات المختلفة روائي طويل وتسجيلي طويل وقصير روائي والشتات "الدياسبورا".

وأضاف، أنه سيعلن عن الأفلام في المؤتمر الصحفي، خلال الأسبوع المقبل، حيث يوجد لأول مرة في مهرجان مصري 15 فيلمًا عرضا عالميا وإفريقيا أول.

من جانبها، قالت عزة الحسيني، مدير مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، إن هناك تغطية إعلامية أجنبية كبيرة للدورة التاسعة دورة مئوية "فريد شوقي" بحضور عدد كبير من القنوات التلفزيونية المصرية والعربية والدولية ووكالات الأنباء العالمية.

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وأضافت، أن قناتي "TV5 MONDE EUROPE" و"TV5 MONDE MAGHREB ORIENT" سوف تعرضان، بناء على اتفاق رسمي معهما "برومو" المهرجان المميز إخراج شريف مندور وموسيقي تامر كروان لعدد 104 مرات، فيما يعد إنجازا وترويجا للمهرجان وللسياحة في مصر ومدينة الأقصر وهو أحد الأدوار المهمة للمهرجان بجانب البعد السينمائي والثقافي والاقتصادي والتنموي.

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