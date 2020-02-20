أحمد داود يقترب من إنهاء تصوير فيلم «يوم 13»

القاهرة – لايف ستايل
اقترب الفنان أحمد داود من الانتهاء من تصوير مشاهد فيلمه الجديد "يوم 13"، حيث يواصل تصويره بشكل شبه يومي بقيادة المخرج وائل عبدالله، ومن المقرر طرحه خلال موسم الصيف المقبل.
ويعد الفيلم بطولة "داود" المطلقة بجانب نخبة من نجوم الفن، وتدور أحداثه في إطار الرعب والغموض، ويتم التصوير داخل قصر مهجور، والذي يكون الديكور الأساسي للعمل الذي تدور فيه كل الأحداث.
وتسعى أسرة الفيلم، لأن تكون الأحداث والتصوير مختلفة تمامًا عن فيلم "122"، الذي قدمه "داود" بمشاركة الفنان طارق لطفي، ونخبة من نجوم الفن، موضحة أن الفيلم الجديد لا توجد به مشاهد دموية مثل "122"، واستغرق تحضير الفيلم، أكثر من 5 أشهر، وهو من تأليف وإخراج وائل عبدالله.
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