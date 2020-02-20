نشوي مصطفي تقدم «أمي ولا مراتي» على «DMC»

تنطلق أولى حلقات البرنامج الترفيهي الجديد "أمي ولا مراتي" الذي تقدمه نشوى مصطفى خلال الأيام القليلة المقبلة على فضائية "DMC" بالتزامن مع احتفالات عيد الأم.



وكانت نشوى انتهت من تصوير البرنامج منذ فترة طويلة، وكان من المقرر عرضه خلال موسم رمضان الماضي على شاشة "dmc"، ولكن الإدارة تراجعت وفضلت عرضه بعد موسم رمضان.

من ناحية آخرى، تشارك الفنانة نشوى مصطفى في مسرحية "عطل فني" بطولة أكرم حسني، هشام ماجد، شيكو، أيتن عامر، إسماعيل فرغلي، أوتاكا، ومن تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك في الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج، وإخراج أوتاكا.

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