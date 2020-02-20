محمد منير يحيي حفلًا غنائيًا في السعودية 28 شباط

يسافر الكينج محمد منير إلى المملكة العربية السعودية خلال أيام لإحياء حفل غنائى ضخم بمدينة جدة، يوم الجمعة الموافق 28 فبراير الجارى، وذلك بالصالة المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية.ويقدم الكينج لجمهوره خلال الحفل مجموعة من أغانى ألبومه الأخير "وطن" المكون من خمسة أغانٍ طرحها عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وهى: "طاق طقية، إبعد عينيك عني، روح، أهل أول، لو باقي في عمري".



من جانبه يستعد الكينج للاحتفال بمشواره الغنائي الذي يزيد على الـ40 عامًا، وذلك بإحياء حفل ضخم يوم الجمعة الموافق 6 مارس المقبل، ويحمل عنوان "سر الكينج".



وكشفت الشركة المنظمة عن مسابقة لحضور الحفل، الذي أعلن عنه الفنان محمد منير عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".

والمسابقة بعنوان "حل اللغز" وتضم 4 من أشهر أغانى محمد منير، وهي "نعناع الجنينة"، "أحمر شفايف"، "شبابيك"، و"شجر الليمون"، ويعتبر الحفل هو الأول الذي يحييه محمد منير، عقب رحيل ابن عمه ومدير أعماله محمود أبا اليزيد.

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