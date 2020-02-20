مني الشاذلي بصحبه جراح القلوب لتكريمه في دبي

القاهرة – لايف ستايل نشرت الإعلاميه مني الشاذلي عبر حسابها الرسمي على انستجرام مجموعه من الصور لها بصحبه الدكتور مجدي يعقوب خلال تواجدهم في دبي لتكريم الأخير. وعلقت قائله:"مع العظيم مجدي يعقوب ". ويستعد حفل "صناع الأمل" المبادرة الأولى من نوعها بالعالم لتكريم أصحاب العطاء بالوطن العربي، في 20 فبراير تكريم البروفيسور مجدي يعقوب جراح القلب الشهير عن مجمل أعماله الإنسانية خلال مسيرته. وكانت المبادرة أعلنت تخصيص ريع حفلها بالموسم الثالث لصالح بناء مستشفى مجدي يعقوب لعلاج أمراض القلب في مصر بالمجان. ويحظى الدكتور مجدي يعقوب بمسيرة إنسانية حافلة بالعديد من الإنجازات حتى أصبح الاسم الأشهر في عالم طب القلوب، حيث أجرى أكثر من ألفي عملية زراعة وما يقرب من 40 ألف عملية قلب مفتوح، خلال مسيرته Advertisements قد يهمك ايضاً: محمد محسن وهبة مجدي ضيفا برنامج "معكم" مع مني الشاذلي سامح حسين يكشف كواليس "الرجل الأخطر" لمني الشاذلي في برنامج "معكم"

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