جاستين بيبر يغني أغنيته Yummy مع جيمس كوردن ورقصا معا

القاهرة – لايف ستايل
استطاع النجم العالمي جاستين بيبر أن يظهر مدي تناغمه مع المذيع الشهير جيمس كوردن و ذلك في حلقة أمس من برنامج " Carpool Karaoke " حيث غني بيبر و جيمس أغنية " Yummy " التي اطلقها جاستين بيبر البالغ من العمر ( 25 عام ) في شهر يناير الماضي.
وحملت الحلقة جرعة كبيرة من خفه الظل ، حيث ظهر جاستين بيبر و هو يقوم بتعليم كوردن بعض حركات كليب " Yummy " و التي حاول جيمس تقليدها عدة مرات خلال الحلقة ، كما غني الثنائي أيضا عدد من أشهر أغنيات بيبر و من أبرزهم " Love Yourself " و " One Less Lonely Girl " .
وقد حصدت حلقة جاستين بيبر مع جيمس كوردن علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب " ما يقرب من 2 مليون مشاهدة خلال يوم واحد فقط.
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