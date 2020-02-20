شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تشيد بمبادرة صناع الأمل.. وأحمد حلمى يتبرع بمليون جنيه لمستشفى القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان أحمد حلمى، عن تبرعه بمليون جنية لصالح بناء مستشفى الدكتور مجدى يعقوب لأمراض القلب ، حيث عين سفيرا لمبادرة صناع الأمل، خلال فعاليتها اليوم بدولة الإمارات العربية المتحدة التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد، حاكم دبى، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، حيث بلغت 360 مليون جنية، كما أعربت الفنانة لطيفة، عن فخرها من حجم التبرعات وبتلك المبادرة.

وقالت الفنانة لطيفة، عبر حسابها على تويتر:" فكم أنا فخورة بهذه المكارم والتبرعات لبناء مستشفى القلب في مصر، وقراركم باعتبار كل قصص العطاء المرشحة للفوز بجائزة مبادرة صناع أمل قصص فائزة ومكرمة.. هذه هي الإمارات وهذا هو محمد بن راشد صناع الأمل".



لطيفة

ونشرت الفنانة لطيفة فيديو من حفل صناع الأمل، وعلقت قائلة:" قالوا يغرد دون السرب وانتقدوا..يكفي بأني أنا الغرّيد يا عرب.. هذه من كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الذي طالما كان يغرد خارج السرب بمبادراته الانسانية العظيمة التي ستشكل علامة كبيرة في أمتنا العربية والعالم أجمع، من عطاءكم يبعث الأمل والخير".

يشار إلى أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، أعلن جمع تبرعات بلغ ٣٦٠ مليون جنيه لمستشفى مجدي يعقوب الجديد للقلب في القاهرة، وذلك خلال مبادرة صناع الأمل في دورتها الثالثة.

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وقال الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابه على تويتر:" كرمنا اليوم صناع الأمل في دورته الثالثة ... ألف مبروك للفائزين .. كما تم خلال الحفل جمع تبرعات تبلغ ٣٦٠ مليون جنيه لمستشفى مجدي يعقوب الجديد للقلب في القاهرة ... صناعة الأمل هي الصناعة التي لا يخسر فيها أحد".

وأضاف:" ستبقى الامارات مستمرة في احتضان صناعة الخير والأمل والإيجابية في عالمنا العربي .. وستبقى حاضنة لكل العرب .. وسيبقى حب الخير في عالمنا العربي مستمر ومتسارع".