فيلم الأنيمشن Spies in Disguise يحقق 167 مليون دولار منذ طرحه

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الأنيمشن Spies in Disguise لـ ويل سميث، إيرادات وصلت إلى 167 مليون و 500 ألف دولار أمريكى، منذ طرحه يوم 25 ديسمبر من العام الماضى 2019، وكان قد حقق العمل الجديد إيرادات وصلت إلى 13 مليون دولار أمريكى فى العطلة الافتتاحية، وانقسمت الإيرادات بين 65 مليون و 840 ألف دولار أمريكى فى الولايات المتحدة الأمريكية، و 101 مليونا و 659 ألف دولار أمريكى حول العالم.

فيلم الأنيمشنSpies in Disguise من بطولة أصوات ويل سميث وتوم هولاند، وكارين جيلان، ورشيدة جونز، وبن مندلسون، وماسي أوكا، ودي جي خالد، ومن إخراج الثنائى نيك برونو، وتروي كوان.

ويدورفيلم Spies in Disguise حول تحول أفضل جاسوس في العالم إلى حمامة، ومن ثم حدوث العديد من المفارقات، التي تحتاج منه التصرف بـ مساعدة صديقة البشرى.

وكان قد أعلن النجم العالمى ويل سميث لـ جمهوره قيامه بعمل منظار للقولون، وكشف موقع توداي أن ويل سميث ذهب إلى المستشفى للخضوع لفحص بالمنظار على القولون، واكتشف الطبيب ورما قام باستئصاله، وبعدما فحصه الطبيب اكتشف أنه ورم حميد ولا يستدعى القلق.

وأضاف التقرير، الذى نشره موقع توداي، أن الورم حميد ولكن كان يحتوى على أنسجة سرطانية، وأن سرطان القولون يبدأ من خلال تلك النوعية من الأورام، ويكون المريض محظوظا فى حالة أنه استأصله فى وقت مبكرا وهو ما حدث مع ويل سميث.

يذكر ان ويل سميث يعرض له الجزء الثالث من سلسلة Bad Boys، الذى طرح تحت اسم Bad Boys for Life ، ووصلت إيراداته إلى 370 مليونًا و37 ألف دولار، وذلك منذ طرحه يوم 17 يناير الماضى في دور العرض حول العالم، وبلغت تكلفة ميزانية الجزء الثالث من فيلم Bad Boys for Life، إلى 90 مليون دولار أمريكى، ويقترب العمل من تحقيق ضعفى هذا الرقم، بعد شهر من طرح العمل عالميا، فيلم Bad Boys For Life من بطولة مارتن لورنس، ويل سميث، فانيسا هادجنز، جنيفر بادجر، ألكساندر لودفيج، جو بانتوليانو، باولا نونيز، شارون فايفر، دى جى خالد، تشارلز ميلتون، كيت ديل كاستيلو، سيدنى باربوزا، هابى اندرسون، أثينا أكيرز، إميلى توولز.