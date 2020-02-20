شكرا لقرائتكم خبر عن سيرين عبد النور توجه رسالة لجمهورها.. والسبب "هاشتاج عيد ميلادها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة سيرين عبد النور، رسالة لجمهورها، كما شكرتهم على تهنئتها بعيد ميلادها، قائلة: "بشكر الله على محبتكن وشكرًا على الهاشتاج".

وقالت سيرين عبد النور في تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر: "ما في أجمل من محبة الناس ومعايداتهن وطاقتهن الحلوة بشكر الله على محبتكن وشكراً على الهاشتاج happy birthdaycyrine".



سيرين عبد النور

وفى سياق آخر تحرص النجمة اللبنانية سيرين عبد النور، على مشاركة جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو مع طفلها، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وهو يداعبها بوصله هزار شرسة قرر فيها "خربشة" وجهها، وعلقت قائلة "اه هيك بيلعبوا الصبيان؟، دمرني لا وآخر شيء بدو يقبعلى سني".

وسرعان ما انتشرت التعليقات من قبل متابعيها وبعض أصدقائها، وحصد الفيديو أكثر من مليون و550 ألف مشاهدة.

وأحيت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور حفلاً غنائياً مع المطرب اللبناني وائل جسار، 13 فبراير الماضى داخل أحد الفنادق الكبرى بدولة عمان، وذلك على هامش الحفلات التى يحييها نجوم الطرب والغناء فى مختلف الدول بمناسبة عيد الحب، وقدم وائل جسار خلال الحفل العديد من أغنياته الشهيرة وخاصة الرومانسية التى قدمها خلال مشواره الغنائى.

Advertisements

الفنانة سيرين عبد النور تعد واحدة من النجمات اللبنانيات، اللائى نجحن على مستوى الدراما والسينما، أو على مستوى الغناء، حيث ساهم فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، فى معرفة الجمهور المصرى بها.

سيرين عبد النور نشرت مؤخرا صورا ظهرت فيها بنيولوك غير من شكلها تماما، حيث ظهرت عبر حسابها على "إنستجرام" بشعر قصير للغاية، بينما رأى البعض أنها ارتدت "باروكة" فقط.

آخر أعمال سيرين عبد النور مسلسل "الديفا" بطوله النجم السعودى يعقوب الفرحان والمطربة بوسي، والإعلامية السعودية مهيرة عبد العزيز ووسام فارس وعدد كبير من الممثلين العرب.

المسلسل يتكون من 8 حلقات، ولا تتخطى كل حلقة منه 10 دقائق فقط، حيث يقدم العمل كواليس حياة الفنانين وتحركاتهم من خلال "حدوته" تتضمن التشويق والإثارة.