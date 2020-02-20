تراند اليوم : بالصور .. أحدث جلسة تصوير لنيللي كريم بعيون كاميرا خالد فضة

خضعت الفنانة نيللي كريم لجلسة تصوير جديدة، نفذتها مع المصور الفوتوجرافي خالد فضة.

ونشر خالد فضة عبر حسابه على Instagram عدد من صور جلسة التصوير، وكشف أنها لصالح مجلة “انجما”

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ومن ناحية أخرى، أعلنت شركة العدل جروب، بدء تصوير أولى مشاهد مسلسل “بـ100 وش”، الذي يلعب بطولته كل من نيللي كريم وآسر ياسين، استعدادا لعرضه في موسم رمضان 2020.

المسلسل كان يحمل اسم “النصابين”، وتم تغيره لـ”100 وش”، ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري.

يذكر أن آخر أعمالها الدرامية مسلسل “اختفاء” الذي عرض في رمضان 2018، وهو من تأليف أيمن مدحت وإخراج أحمد مدحت وإنتاج شركة “العدل جروب”، بطولة هشام سليم، وبسمة، ومحمد ممدوح، ومحمد علاء.