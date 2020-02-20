تراند اليوم : خاف علي نفسك أنت كحيان .. خالد عليش بيهدد الجمهور بالسلاح

شارك الاعلامي خالد عليش جمهوره صورة جديدة له عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر “عليش” في الصورة وهو يحمل آله حادة وعلق على الصورة ساخرا حيث قال:”أيوه انا التلفان .. انا الخربان .. تلاشوني”.

وتفاعل مع الصورة عدد من محبيه وجاءت تعليقاتهم بطريقة كوميدية كالتالي: “تصدق سلخت قبل ما أدبح”_،” انت كحيااااان يااا خاالووود”_،”لا انت حلو متقولش ع نفسك كده”_،”السلاح يطول”_،”انت كحيان يا عليش كحيان يا زميلى”

جدير بالذكر أن عليش سيقدم أحد البرامج التليفزيونية على شبكة قنوات الحياة قريبا، فضلا عن أنه أحدث ضجة في الفترة الأخيرة من خلال أسلوبه البسيط والمضحك في نفس الوقت.

وقال حازم شفيق رئيس شبكة تليفزيون الحياة، إن البرنامج يهدف بالأساس إلى التسلية وادخال البهجة على المشاهدين، ويعتمد على خفة دم خالد عليش وحب الشباب له، فهو من الوجوه والأصوات الإعلامية الذي يحقق انتشارا كبيرا بين الشباب.