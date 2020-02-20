جولي والترز تعلن إصابتها بسرطان القولون

متابعة بتجــــــــــرد: قالت جولي والترز، إحدى أشهر الممثلات البريطانيات، إنها خضعت لجراحة لاستئصال 30 سنتيمتراً من القولون وبدأت علاجاً كيماوياً بعد تشخيص إصابتها بمرض سرطان القولون في المرحلة الثالثة.

وذاع صيت والترز بعدما جسدت شخصية طالبة ناضجة تدرس لدى بروفسور مدمن كحوليات، جسد شخصيته مايكل كين في فيلم (إديوكيتنغ ريتا) “تعليم ريتا” في 1983.

وقالت والترز إنها “في حالة جيدة للغاية”.

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ووصفت صدمتها عندما أخبرها الطبيب أنها مريضة بالسرطان، قائلاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): “قال لي أخشى أنه السرطان، وتأثير ذلك كان الصدمة قبل أي شيء”.

وتابعت “خضعت لفحص وأعلم أنني شفيت”.

وقالت “بي بي سي” إن مرضها أدى لاستبعادها من بعض مشاهد فيلم “الحديقة السرية” الذي يشاركها بطولته كولين فيرث وسيعرض قريباً .