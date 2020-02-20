أحمد فهمي شاب مستهتر في “السقوط في حلم سوسن”

متابعة بتجــــــــــرد: أوقف الفنان المصري أحمد فهمي تصوير أحداث فيلمه الجديد «السقوط في حلم سوسن» لانشغاله بتصوير مشاهد مسلسله الجديد “تيمون وبومبا”، المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل.

وقال فهمي في تصريحات صحفية، إنه سيستأنف تصوير الفيلم لمدة أسبوع في شهر مارس المقبل، حيث سيستكمل بعده تصوير المسلسل لحين الانتهاء منه في رمضان، بحسب قوله.

وكشف عن طبيعة دوره في الفيلم قائلاً: “أجسد دور شاب مستهتر بما تعنيه الكلمة، حيث يفاجأ بتنازل والده عن ثروته لصالح شقيقه، الذي يؤدي دوره الفنان المصري خالد أنور، ما يضطره للعمل في مصنع أبيه تحت أعين أخيه، الذي يطالبه بالزواج من روبي ليتمكن من الزواج بشقيقتها الصغرى، وتتوالى الأحداث”.

ويشارك في بطولة “السقوط في حلم سوسن” روبي، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، محمد ثروت، ومايان السيد، من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.