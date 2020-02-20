نيللي كريم تفيض جمالاً وأنوثة في جلسة تصوير جديدة

متابعة بتجــــــــرد: مع بداية عام 2020، عقدت النجمة المصرية نيللي كريم جلسة تصوير جديدة، شاركت الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصور خاصة منها. وتظهر نيللي في الصور بإطلالة كلاسيكية راقية جداً بفستان مميّز بتصميمه، فتفيض جمالاً وأنوثة في لقطات نالت استحسان متابعيها. صور نيللي كريم حصدت عشرات آلاف “الإعجابات” (Likes)، عبر حسابها الشخص في موقع “إنستجرام”، فتصدّرت صفحات الأكثر رواجاً عبر مكتبة الصور والفيديوهات القصيرة الأشهر في العالم. على صعيد آخر، تواصل نيللي كريم تصوير مشاهدها في مسلسل “بـ 100 وش”، المقرر أن تخوض من خلاله سباق دراما رمضان 2020. المسلسل يشارك في بطولته إلى جانب نيللي كريم، الفنان آسر ياسين، وهو من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري، وإنتاج شركة العدل جروب، وتدور أحداثه في إطار كوميدي شعبي، بعدما قررت نيللي الابتعاد قليلاً عن مسلسلات النكد، تلبية لرغبات جمهورها.

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