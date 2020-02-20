رويدا عطية “حدا تاني”

متابعة بتجــــــــرد: طرحت النجمة السورية رويدا عطية أغنيتها الجديدة “حدا تاني” عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.
الأغنية كلمات علي المولى، ألحان فضل سليمان و توزيع ايليا ناستا أمّا الكليب فيحمل توقيع المخرج سامر محمود وقد تم تصويره في لبنان.
تجدر الإشارة إلى أن العمل من إنتاج شركة “المولى بروداكشن” و”اربو” واشراف سمير المولى.
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