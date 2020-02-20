تونسية تدعي زواجها من قصي خولي في السر

فاجأت سيدة تونسية تدعى مديحة الحمداني مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو تدعي فيه أنها زوجة الممثل السوري قصي خولي، وهددت بفضخه إذا لم يتوقف عن الكذب وإهمالها وابنهما "العميد جونيور".

وقالت الحمداني، في مقطع فيديو تداوله عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل، إنّ خولي ليس أباً مثالياً ولا يهتم بابنه كما صرّح في برنامج "غدا أجمل" الذي عرض على شاشة "إم بي سي"، ولا ينفق عليها هي وابنه، وإنه يكذب في كل تصريحاته.

وأضافت أنها تعرفت على قصي عام 2014 عندما كانت تعمل في شركة كبرى، موضحة أنها تحمّلت الكثير من المضايقات والكلام السيئ الموجّه ضدها طوال الفترة الماضية، لكن لن تصمت بعد الآن.

وتابعت الفتاة التونسية: "شاهدت أحد حوارات قصي خولي وهو يتحدث عن كونه أباً مثالياً يشارك في كل تفاصيل رعاية ابنه، لا ألومه هو ممثل ودوره هو الكذب، فهو لا يعاملنا معاملة لائقة، ولا أستطيع توفير احتياجات ابننا بسبب إهماله لنا".



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وأكدت أنها ستفضح كذب وخداع خولي حال استمراره في الكذب خلال لقاءاته الإعلامية التي يجريها، مضيفة أنه سيطلّ ضيفا على برنامج ميساء مغربي الأحد، وإذا كذب فستفضحه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على حد قولها.

الفنان السوري قصي خولي أعلن عن إنجابه طفلا خلال 2019 ولم يكشف وقتها أي تفاصيل بشأن زواجه، ورفض الحديث عن حياته الخاصة خلال استضافته في برنامح "مجموعة إنسان" على "إم بي سي" مايو/أيار 2019.

وقال قصي، خلال البرنامج، إنه اختار أن يبعد حياته الشخصية عن عمله، وإنّه يحترم مؤسسة الزواج وقد يكون متزوجاً بالسر وقد يكون لا، وعندما يحين الوقت سيصرّح بنفسه عن الخبر.

خولي من مواليد 1 أبريل/نيسان 1976، تخرج في معهد الفنون المسرحية عام 1999، وبدأ مسيرته الفنية بفيلم "ذاكرة صعبة"، ومن أهم أعماله في التلفزيون "الزير سالم" و"الأرواح المهاجرة".





