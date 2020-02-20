نجوى كرم: الشيخ محمد بن راشد يصنع الحدث والأمل

قدَّمت شمس الأغنية العربية نجوى كرم شكرها للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على رعايته لحفل "صنّاع الأمل".

ونشرت النجمة اللبنانية فيديو عبر حسابها على أنستقرام من الاستوديو أثناء مشاركتها في تسجيل أوبريت "صناع الأمل".

وعلَّقت كرم قائلة: "نحن مع الأمل، مع الحب، خصوصاً حب الأوطان، نشكر سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، دايماً بيسبق الأحداث، وبيفكّر بإنسانية، ولا ينتظر الأحداث بل يصنعها، لهذا سميت صناع الأمل".





Advertisements

ويشهد حفل مبادرة "صناع الأمل" لتكريم أصحاب العطاء بالوطن العربي، في موسمها الـ3، فقرات فنية استثنائية، في مقدمتها أوبريت "صناع الأمل"، والذي يمثل ملحمة غنائية تحتضنها قاعة "كوكاكولا آرينا" دبي، الخميس.



ويشارك من نجوم الغناء بالوطن العربي في تقديم الأوبريت كل من: صابر الرباعي، ونجوى كرم، وأصالة نصري، وعاصي الحلاني، ووليد توفيق، وملحم زين، ريدوان، ويارا، وفايز السعيد، ولطيفة العرفاوي، ووليد الشامي، ومحمد الشحي، وبلقيس فتحي، ومحمد عساف، وسيف نبيل، وسعد لمجرد، ومحمد رمضان، ومايا دياب، وأسما لمنور، وعبير نعمة، ونبيل شعيل وآخرون.





أوبريت "صناع الأمل"، من تلحين وإشراف الفنان العالمي ريدوان، الحاصل على 3 جوائز جرامي، وتم تسجيله في استديوهات الفنان والملحن الإماراتي فايز السعيد، ويُطرح على القنوات الفضائية العربية، الخميس 20 فبراير/شباط.

وتعد "صناع الأمل" مبادرة إماراتية أطلقها صانع الأمل الأول الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ضمن مبادراته الإنسانية العالمية.

واختارت المبادرة في نسختها الثالثة مستشفى مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب في القاهرة المشروع الإنساني العربي لعام 2020، حيث سيخصص ريع الحفل الختامي للمبادرة لبناء المشروع.