أصاله تعبر عن سعادتها للمشاركة في مبادرة صناعة الأمل

القاهرة – لايف ستايل
عبرت المطربه أصالة عبر حسابها الرسمي على انستجرام عن سعادتها للمشاركة في مبادرة صناعة الأمل، التى أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتهدف إلى نشر الأمل والحب والإنسانية فى العالم.
وعلقت قائله:" فخورة جداً بمشاركتى فى مبادرة تعتبر الأكبر من نوعها تحت رعاية وظل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كتفاً لكتف مع الفنان العالمى ريد ون مساهماً ولو بجزء بسيط بنشر الأمل والحب والانسانية في العالم اجمع".
وأضافت أصالة:"وبدوري اشكر منظمين مبادرة صناع الامل على دعوتي وعلى جهودهم المثمرة، واشكر جميع طاقم العمل لكونهم الركيزة الاساسية لنجاح هذه المبادرة الانسانية والخيرية الملهمة التي توثر بشكل ايجابي وتبث وميض الامل على كافة المجتمعات، معاً نصنع الامل ونبني الانسان ونحتفي في اصحاب العطاء في عالمنا العربي ".
ويشارك عدد كبير من نجوم الغناء بالوطن العربى فى تقديم أوبريت غنائى لدولة الإمارات العربية المتحدة بعنوان "صناع الأمل"، ومن المقرر طرحه على القنوات الفضائية العربية يوم الخميس الموافق 20.
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